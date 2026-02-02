Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Die Hochzeitsglocken läuten

ATVStaffel 20Folge 5
Die Hochzeitsglocken läuten

Die Hochzeitsglocken läutenJetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 5: Die Hochzeitsglocken läuten

61 Min.Ab 12

Bei Meli und Andi ist es endlich so weit: Sie heiraten und laden zu einem großen Fest mit Familie und Freunde.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 20 Staffeln und Folgen