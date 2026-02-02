Teenager werden Mütter
Folge 5: Die Hochzeitsglocken läuten
61 Min.Ab 12
Bei Meli und Andi ist es endlich so weit: Sie heiraten und laden zu einem großen Fest mit Familie und Freunde.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen