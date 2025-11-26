Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 10Folge 14vom 26.11.2025
Folge 14: Der Emotionen-Detektor

19 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6

Sheldon hat mal wieder Probleme, die Gefühle seiner Freunde richtig zu deuten. Also beschließt er, sich als Beta-Tester für einen neu entwickelten Emotionen-Detektor zur Verfügung zu stellen. Die Maschine funktioniert - doch Sheldons Frust wächst. Raj will unterdessen herausfinden, warum er immer von seinen Freundinnen abserviert wird. Also lädt er alle seine Ex-Liebschaften zu einer intimen Gesprächsrunde ein.

