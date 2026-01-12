Das Kohabitations-ExperimentJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 4: Das Kohabitations-Experiment
20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 6
Amy hat einen Wasserschaden in ihrer Wohnung. Also schlägt Penny vor, dass sie bei Sheldon einziehen soll, während Leonard zu Penny übersiedelt. Doch Sheldon ist skeptisch. Erst als Penny ihre Wohnung als Versuchsumgebung anbietet, lässt er sich auf das Experiment ein. Howard und Bernadette sind unterdessen hin- und hergerissen: Sie wollen das Geschlecht ihres Babys nicht wissen, doch Raj hat beim gemeinsamen Arztbesuch in die Akte gelinst ...
