Das künstliche Koffein-ProblemJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 3: Das künstliche Koffein-Problem
20 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 6
Sheldon treibt Howard und Leonard in den Wahnsinn: Er bildet sich ein, nach dem Genuss eines Energy-Drinks koffeinsüchtig zu sein. Und das nur, weil der Zeitdruck beim Gyroskop-Projekt immens ist und Sheldon unter Schlafmangel leidet. Der Rest der Clique vertreibt sich miteinander die Zeit und macht ganz neue Erfahrungen.
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen