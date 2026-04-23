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The Big Bang Theory

Das künstliche Koffein-Problem

PULS 4Staffel 10Folge 3vom 23.04.2026
Das künstliche Koffein-Problem

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The Big Bang Theory

Folge 3: Das künstliche Koffein-Problem

20 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 6

Sheldon treibt Howard und Leonard in den Wahnsinn: Er bildet sich ein, nach dem Genuss eines Energy-Drinks koffeinsüchtig zu sein. Und das nur, weil der Zeitdruck beim Gyroskop-Projekt immens ist und Sheldon unter Schlafmangel leidet. Der Rest der Clique vertreibt sich miteinander die Zeit und macht ganz neue Erfahrungen.

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