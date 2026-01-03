Die Whirlpool-KontaminationJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 5: Die Whirlpool-Kontamination
19 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6
Amy und Sheldon haben ihre liebe Not, sich im gemeinsamen Apartment zu arrangieren: Sheldon besteht auf seinen absurden Regeln, und Amy sieht gar nicht ein, sich an einen Badezimmer-Zeitplan zu halten. Howard und Bernadette wollten eigentlich verreisen, bleiben dann aber doch zu Hause. Das hat zur Folge, dass sie eine interessante Entdeckung machen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen