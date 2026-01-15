Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Die Charlie-Brown-Gleichung

ATV 2Staffel 10Folge 15vom 15.01.2026
Die Charlie-Brown-Gleichung

Die Charlie-Brown-GleichungJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 15: Die Charlie-Brown-Gleichung

20 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 6

Leonard, Howard und Sheldon kommen im Gyroskop-Projekt gut voran. Doch dann findet Sheldon einen Weg, das Gyroskop noch kleiner zu bauen. Howard und Leonard wollen davon nichts wissen und verbannen ihn mit einem Trick aus dem Labor - zu voreilig, wie sich herausstellt. Bernadette hat die Nase voll vom Eltern-Alltag, deswegen wollen Penny und Amy mit ihr ausgehen. Der Abend endet allerdings unerwartet.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ATV 2
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 8 Staffeln und Folgen