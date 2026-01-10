Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 10Folge 8vom 06.02.2026
Folge 8: Der Verführungskünstler

18 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 6

Amy führt mit ihren und Sheldons Hautzellen ein Experiment durch: Sie will aus dem Gewebe funktionierende Neuronen züchten. Da sie verblüffende Resultate erzielt, kommt Sheldon auf eine ganz und gar wahnwitzige Idee ... Raj verliebt sich in die Putzfrau der Universität und versucht, ihr Herz für sich zu gewinnen. Doch er macht einen entscheidenden Fehler.

