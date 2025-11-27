Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 10Folge 17vom 17.01.2026
Raj hat sich fest vorgenommen, ohne die Unterstützung seines Vaters zurechtzukommen. Allerdings hat er einen Haufen Schulden angesammelt. Sheldon will ihm helfen, seine Finanzen zu regeln - und greift hart durch. Penny und Leonard haben ein ganz anderes Problem: Sie möchte ihm zuliebe mit auf die Comic Con gehen, er möchte das aber nicht, weil er weiß, dass sie keinen Spaß haben wird. Allerdings traut er sich nicht, ihr das zu sagen ...

