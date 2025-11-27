Die Comic-Con-KonfusionJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 17: Die Comic-Con-Konfusion
19 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 6
Raj hat sich fest vorgenommen, ohne die Unterstützung seines Vaters zurechtzukommen. Allerdings hat er einen Haufen Schulden angesammelt. Sheldon will ihm helfen, seine Finanzen zu regeln - und greift hart durch. Penny und Leonard haben ein ganz anderes Problem: Sie möchte ihm zuliebe mit auf die Comic Con gehen, er möchte das aber nicht, weil er weiß, dass sie keinen Spaß haben wird. Allerdings traut er sich nicht, ihr das zu sagen ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen