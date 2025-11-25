Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Das Freund-Feind-Dilemma

PULS 4Staffel 10Folge 9vom 25.11.2025
Das Freund-Feind-Dilemma

Folge 9: Das Freund-Feind-Dilemma

19 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 6

Sheldon platzt fast vor Neid: Ausgerechnet Bert hat einen hochdotierten Preis für seine Forschung gewonnen - und das in einer bedeutungslosen Wissenschaft wie der Geologie! Als Sheldon feststellt, dass Berts Forschungsergebnisse tatsächlich bahnbrechend sind, wird er nur noch wütender ... Howard hat einen ferngesteuerten Stephen Hawking gebaut und kann nicht verstehen, dass Bernadette das geschmacklos findet ...

