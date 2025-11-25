Das Freund-Feind-DilemmaJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 9: Das Freund-Feind-Dilemma
19 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 6
Sheldon platzt fast vor Neid: Ausgerechnet Bert hat einen hochdotierten Preis für seine Forschung gewonnen - und das in einer bedeutungslosen Wissenschaft wie der Geologie! Als Sheldon feststellt, dass Berts Forschungsergebnisse tatsächlich bahnbrechend sind, wird er nur noch wütender ... Howard hat einen ferngesteuerten Stephen Hawking gebaut und kann nicht verstehen, dass Bernadette das geschmacklos findet ...
The Big Bang Theory
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen