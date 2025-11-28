The Big Bang Theory
Folge 23: Das Princeton-Problem
19 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 6
Die Jungs haben erfolgreich Phase eins ihres Gyroskop-Projekts abgeschlossen. Als sie am nächsten Tag ins Labor kommen, sind allerdings sämtliche Entwürfe und Unterlagen weg - die Army hat sich alles unter den Nagel gerissen und die Nerds ausgebootet. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, verkündet Amy, dass sie für ein paar Monate zu Forschungszwecken nach Princeton geht. Für Sheldon bricht damit eine harte Zeit an.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen