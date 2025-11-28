Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Princeton-Problem

PULS 4Staffel 10Folge 23vom 28.11.2025
Das Princeton-Problem

The Big Bang Theory

Folge 23: Das Princeton-Problem

19 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 6

Die Jungs haben erfolgreich Phase eins ihres Gyroskop-Projekts abgeschlossen. Als sie am nächsten Tag ins Labor kommen, sind allerdings sämtliche Entwürfe und Unterlagen weg - die Army hat sich alles unter den Nagel gerissen und die Nerds ausgebootet. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, verkündet Amy, dass sie für ein paar Monate zu Forschungszwecken nach Princeton geht. Für Sheldon bricht damit eine harte Zeit an.

