The Big Bang Theory

Der unzufällige Zufallssex

PULS 4Staffel 12Folge 1vom 05.12.2025
20 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 6

Amy und Sheldon sind in den Flitterwochen. In New York besuchen sie auch die Wirkungsstätten von Nikola Tesla. Dabei kommt es nicht nur zu einem Eklat mit dem Stadtführer, sondern auch zu einer hitzigen Diskussion zwischen den Frischvermählten. Derweil soll Raj bei einem Lokalsender über einen bevorstehenden Meteoritenschauer berichten. Als er jedoch erfährt, dass er nur die zweite Wahl ist, lässt er seiner Wut freien Lauf.

