Die russische WiderlegungJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 9: Die russische Widerlegung
20 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 6
Raj, Leonard und Howard finden heraus, dass Amys und Sheldons Theorie über das super-asymmetrische Modell des Universums bereits vor Jahrzehnten von russischen Physikern entdeckt und widerlegt wurde. Wer von den Freunden muss Amy und Sheldon nun mitteilen, dass ihr Lebenstraum vom Nobelpreis geplatzt ist?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen