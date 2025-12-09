Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Das Roller-Revival

PULS 4Staffel 12Folge 19vom 09.12.2025
Das Roller-Revival

Folge 19: Das Roller-Revival

20 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6

Wegen Amys Wutanfall auf dem Empfang der Nobelpreisträger werden sie und Sheldon in die Personalabteilung bestellt. Dort bekommen sie von Präsident Siebert gründlich den Kopf gewaschen. Howard und Raj sehen indes einen Motorroller, der einen neuen Besitzer sucht. Da sich Howard an seine Jugend erinnert fühlt, kauft er ihn. Bernadette darf jedoch nichts davon erfahren, sodass er den fahrbaren Untersatz kurzerhand in der Uni versteckt.

