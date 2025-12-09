The Big Bang Theory
Folge 19: Das Roller-Revival
20 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6
Wegen Amys Wutanfall auf dem Empfang der Nobelpreisträger werden sie und Sheldon in die Personalabteilung bestellt. Dort bekommen sie von Präsident Siebert gründlich den Kopf gewaschen. Howard und Raj sehen indes einen Motorroller, der einen neuen Besitzer sucht. Da sich Howard an seine Jugend erinnert fühlt, kauft er ihn. Bernadette darf jedoch nichts davon erfahren, sodass er den fahrbaren Untersatz kurzerhand in der Uni versteckt.
The Big Bang Theory
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen