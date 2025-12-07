Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Die Vollzugs-Verweigerung

PULS 4Staffel 12Folge 8vom 07.12.2025
Die Vollzugs-Verweigerung

Die Vollzugs-VerweigerungJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 8: Die Vollzugs-Verweigerung

21 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 6

Raj möchte am Valentinstag Anu in Indien heiraten und fragt seine Freunde, ob sie gemeinsam mit Anus Verwandtschaft feiern wollen. Zudem steht der Bräutigam in spe vor "dem ersten Mal". Leider macht ihm seine Nervosität einen Strich durch die Rechnung, doch Anu reagiert sehr verständnisvoll. Sheldon denkt derweil darüber nach, ob er eine Beziehung zu Amys Eltern aufbauen sollte. Amy möchte allerdings, dass er keinen Kontakt zu ihnen aufnimmt.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 7 Staffeln und Folgen