Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Die Theorie-Trauer

PULS 4Staffel 12Folge 10vom 07.12.2025
Die Theorie-Trauer

Die Theorie-TrauerJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 10: Die Theorie-Trauer

20 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 6

Nach der Widerlegung seiner Theorie steckt Sheldon in einer schweren Lebenskrise. Nicht einmal Amy vermag ihn aufzumuntern. Leonard hat schließlich die zündende Idee: Er holt eine alte VHS-Kassette aus dem Safe, welche Sheldon als kleiner Junge für sich selbst aufgenommen hatte, falls er jemals in eine derartige Situation kommen würde. Leider hat jedoch Sheldons Vater George die Rede seines Sohnes mit einem seiner Highschool-Football-Spiele überspielt. Nun ist guter Rat teuer.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 7 Staffeln und Folgen