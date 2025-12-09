Die Entscheidungsfindungs-VerwirrungJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 20: Die Entscheidungsfindungs-Verwirrung
19 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6
Die Freunde wollen ins Kino, sind sich aber unsicher, ob sie vor oder nach der Vorstellung essen sollen. Leonard ist das egal, er will sich der Entscheidung der anderen fügen. Sheldon erklärt ihm daraufhin, dass er ein Satisficer sei - jemand, der mit der erstbesten Lösung zufrieden ist. Diese Erkenntnis stürzt Leonard in eine Sinnkrise. Raj lässt sich indes nach einem Vortrag dazu verleiten, über die mögliche Existenz von Außerirdischen zu spekulieren ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen