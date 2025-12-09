Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Die Entscheidungsfindungs-Verwirrung

PULS 4Staffel 12Folge 20vom 09.12.2025
Folge 20: Die Entscheidungsfindungs-Verwirrung

19 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6

Die Freunde wollen ins Kino, sind sich aber unsicher, ob sie vor oder nach der Vorstellung essen sollen. Leonard ist das egal, er will sich der Entscheidung der anderen fügen. Sheldon erklärt ihm daraufhin, dass er ein Satisficer sei - jemand, der mit der erstbesten Lösung zufrieden ist. Diese Erkenntnis stürzt Leonard in eine Sinnkrise. Raj lässt sich indes nach einem Vortrag dazu verleiten, über die mögliche Existenz von Außerirdischen zu spekulieren ...

PULS 4
