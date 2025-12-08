Das Zuchthengst-DilemmaJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 15: Das Zuchthengst-Dilemma
Leonard teilt Zack und Marissa mit, dass er der Vater ihres Kindes werden möchte. Und obwohl Penny erklärt hat, dass sie mit Leonards Entscheidung einverstanden sei, tut sie sich schwer mit der Situation. Vor allem, als ihr Vater Wyatt zu Besuch kommt und sie auf das Thema Familienplanung anspricht. Obwohl die Hochzeit von Raj und Anu abgesagt wurde, findet ein Junggesellenabschied statt - allerdings in einer etwas ungewöhnlichen Konstellation.
