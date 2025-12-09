Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Die Prominenten-Peinlichkeit

PULS 4Staffel 12Folge 16vom 09.12.2025
20 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6

Sheldon lernt in Wil Wheatons Sendung William Shatner kennen - und muss sich vor lauter Aufregung übergeben. Als er sich bei Wil entschuldigen will, stellt er fest, dass in dessen Haus eine Dungeons & Dragons-Spielrunde mit Prominenten stattfindet. Neben William Shatner sind auch Kevin Smith, Kareem Abdul-Jabbar, Joe Manganiello und Stuart mit von der Partie. Aber auch Sheldon und seine Freunde wollen mitspielen ...

