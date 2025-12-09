Die Prominenten-PeinlichkeitJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 16: Die Prominenten-Peinlichkeit
20 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6
Sheldon lernt in Wil Wheatons Sendung William Shatner kennen - und muss sich vor lauter Aufregung übergeben. Als er sich bei Wil entschuldigen will, stellt er fest, dass in dessen Haus eine Dungeons & Dragons-Spielrunde mit Prominenten stattfindet. Neben William Shatner sind auch Kevin Smith, Kareem Abdul-Jabbar, Joe Manganiello und Stuart mit von der Partie. Aber auch Sheldon und seine Freunde wollen mitspielen ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen