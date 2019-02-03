Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

SAT.1Staffel 10Folge 1vom 03.02.2019
Folge vom 03.02.2019

50 Kandidaten kämpfen um den Einzug in das härteste Abnehmcamp Deutschlands. Dafür müssen sie Dr. Christine Theiss und die beiden Trainer Mareike Spaleck und Ramin Abtin von sich überzeugen. Im Olympiastadion in München müssen sich die Kandidaten drei Tage lang sportlichen und mentalen Herausforderungen stellen. Nur wer zeigt, dass er bereit ist, in ein neues Leben zu starten, erhält die Chance auf den Titel "The Biggest Loser 2019" und 50.000 Euro.

