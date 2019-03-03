Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Die ersten Rückschläge

SAT.1Staffel 10Folge 5vom 03.03.2019
Die ersten Rückschläge

The Biggest Loser

Folge 5: Die ersten Rückschläge

101 Min.Folge vom 03.03.2019Ab 12

Am See von Aznalcollar fordert Campchefin Dr. Christine Theiss die sieben Zweier-Teams heraus, ihre Treffsicherheit und ihre Kondition unter Beweis zu stellen. Wer sich gut anstellt, kann seine Gegner ausschalten. Doch sind bereits alle Kandidaten bereit, ehemalige Teammitglieder auszuschalten? Beim Wiegen zeigt sich wer diese Woche alles gegeben hat, aber auch, dass nicht jede Woche für alle gleich erfolgreich bleibt. Vor einem tiefen Fall auf der Waage ist niemand sicher.

