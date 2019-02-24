The Biggest Loser
Folge 4: Verluste im Camp
101 Min.Folge vom 24.02.2019Ab 12
In der dritten Woche in Spanien kämpfen die verbliebenen 14 Kandidaten in Zweier-Teams. Wer schafft es gemeinsam mit seinem Partner die anstrengende Woche zu meistern? Und welches Team hat Schwierigkeiten sich zu vertrauen und gegenseitig zu unterstützen? Nur gemeinsam können sie es in die kommende Woche schaffen und besonders die Challenge "Drunter und Drüber" verlangt ihnen alles ab.
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen