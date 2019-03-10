The Biggest Loser
Folge 6: Das Ziel vor Augen
101 Min.Folge vom 10.03.2019Ab 12
In der fünften Woche im Biggest Loser Camp werden die 12 Kandidaten vor eine besondere Herausforderung gestellt: Kämpften sie die vergangenen zwei Wochen noch mit ihrem Partner gemeinsam, treten sie diese Woche im direkten Duell gegen ihn an. Wer schafft es, keine Rücksicht auf Freundschaften zu nehmen und sich durchzukämpfen? Der Anreiz ist hoch: Auch diese Woche geht es für jeden um einen entscheidenden Vorteil für die Waage.
The Biggest Loser
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen