Folge 12: Eisiges Halbfinale in Österreich
101 Min.Folge vom 21.04.2019Ab 12
Die Zeit bei "The Biggest Loser" neigt sich dem Ende zu: Im Halbfinale treiben sich die Kandidaten noch einmal zu Höchstleistungen an und müssen in den letzten beiden Challenges ihren unbändigen Kampfeswillen unter Beweis stellen. Wer schafft es, an die Spitze zu stürmen und sich für das letzte Wiegen die begehrten Bonuskilos zu sichern? Und wer scheitert kurz vor dem Ziel und muss sich von seinem großen Traum, "The Biggest Loser 2019" zu werden, verabschieden?
