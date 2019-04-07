Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Der Sprung ins Halbfinale

SAT.1Staffel 10Folge 10vom 07.04.2019
Der Sprung ins Halbfinale

The Biggest Loser

Folge 10: Der Sprung ins Halbfinale

101 Min.Folge vom 07.04.2019Ab 12

Die letzte Woche in Andalusien: Um die Kandidaten auf die entscheidenden Tage einzuschwören, zeigen die Trainer Videobotschaften der Halbfinalisten der letzten Staffel. Top motiviert geht es danach zum Trainingswettkampf: Wer traut sich, 30 Meter an einem Seil von einer Brücke zu springen? Auch die letzte Challenge hat es in sich: Die Kandidaten müssen ihre abgenommenen Kilos in Form von Orangen einen steilen Berg hinauftragen. Wer sichert sich am Ende das Ticket ins Halbfinale?

SAT.1
