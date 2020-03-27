Ein Finale voller Überraschungen und EmotionenJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 13: Ein Finale voller Überraschungen und Emotionen
171 Min.Folge vom 27.03.2020Ab 6
18 Kandidaten kämpften 10 Wochen lang auf der griechischen Insel Naxos um den Titel "The Biggest Loser 2020" und die Siegprämie von 50.000 Euro. Nun steht das große Finale an: Es kommt zu einem glanzvollen Wiedersehen voller Überraschungen und Emotionen. Bis zum Schluss herrscht Spannung pur: Wer wird The Biggest Loser 2020? Am Ende entscheidet nur die Waage!
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen