Im Paar-Modus schwitzen und abnehmen? Da freuen sich nicht alleJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 8: Im Paar-Modus schwitzen und abnehmen? Da freuen sich nicht alle
106 Min.Folge vom 23.02.2020Ab 6
In der siebten Woche im "The Biggest Loser"-Camp müssen sich die Kandidaten in einem neuen Modus beweisen: Zum ersten Mal kämpfen sie in Paaren um den Gewinn der Challenge und den Sieg auf der Waage. Wer schafft es, gemeinsam mit seinem Partner die anstrengende Woche zu meistern? Und wer schießt sich selbst und damit auch seinen Partner ins Aus?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen