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The Rookie

Der Tausch

ATVStaffel 1Folge 4vom 23.04.2026
Der Tausch

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The Rookie

Folge 4: Der Tausch

42 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Ein Partnerwechsel wirbelt den Alltag der Polizeischüler durcheinander. Nolan findet sich an Officer Lopez' Seite wieder und erkennt während eines Einsatzes, dass Empathie oft der bessere Weg ist. Jackson wird von Bradford herausgefordert und muss seine Grenzen überwinden.

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