The Rookie
Folge 4: Der Tausch
42 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Ein Partnerwechsel wirbelt den Alltag der Polizeischüler durcheinander. Nolan findet sich an Officer Lopez' Seite wieder und erkennt während eines Einsatzes, dass Empathie oft der bessere Weg ist. Jackson wird von Bradford herausgefordert und muss seine Grenzen überwinden.
Weitere Folgen in Staffel 1
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The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1: LionsGate International (UK) Limited