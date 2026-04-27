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The Rookie

Der Fall des Falken

ATVStaffel 1Folge 6vom 27.04.2026
Der Fall des Falken

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The Rookie

Folge 6: Der Fall des Falken

42 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Nolan und das Team stehen vor einer heiklen Aufgabe: Ein Polizist ist auf der Flucht, nachdem er wegen Körperverletzung gesucht wird. Die Situation hat einen bitteren Beigeschmack, da es sich bei dem Täter um den ehemaligen Mentor eines Beamten aus der Polizeiakademie handelt. Während die Fahndung läuft, widmet sich Officer Tim Bradford der Ausbildung von Officer Lucy Chen. Er bringt ihr bei, wie man das Verhalten von Kriminellen antizipiert und ihre nächsten Schritte vorausahnt.

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