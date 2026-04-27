The Rookie
Folge 6: Der Fall des Falken
42 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Nolan und das Team stehen vor einer heiklen Aufgabe: Ein Polizist ist auf der Flucht, nachdem er wegen Körperverletzung gesucht wird. Die Situation hat einen bitteren Beigeschmack, da es sich bei dem Täter um den ehemaligen Mentor eines Beamten aus der Polizeiakademie handelt. Während die Fahndung läuft, widmet sich Officer Tim Bradford der Ausbildung von Officer Lucy Chen. Er bringt ihr bei, wie man das Verhalten von Kriminellen antizipiert und ihre nächsten Schritte vorausahnt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1: LionsGate International (UK) Limited