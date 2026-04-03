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The Voice Kids

Das große Finale: Aus Talenten werden Stars!

SAT.1Staffel 14Folge 10vom 03.04.2026
Das große Finale: Aus Talenten werden Stars!

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The Voice Kids

Folge 10: Das große Finale: Aus Talenten werden Stars!

150 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 6

Wer gewinnt "The Voice Kids"? Zwölf Talente aus vier Teams haben ein Ziel: die beste junge Stimme Deutschlands werden. Welche Performance berührt im großen Finale am meisten? Welcher Coach hat seine Finalisten am besten vorbereitet? Welches Talent zeigt die größte musikalische Entwicklung und sichert sich im Voting die meisten Stimmen? Wen wählen die Zuschauer zur Gewinnerin oder zum Gewinner von "The Voice Kids" 2026?

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