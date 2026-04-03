Das große Finale: Aus Talenten werden Stars!Jetzt kostenlos streamen
The Voice Kids
Folge 10: Das große Finale: Aus Talenten werden Stars!
150 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 6
Wer gewinnt "The Voice Kids"? Zwölf Talente aus vier Teams haben ein Ziel: die beste junge Stimme Deutschlands werden. Welche Performance berührt im großen Finale am meisten? Welcher Coach hat seine Finalisten am besten vorbereitet? Welches Talent zeigt die größte musikalische Entwicklung und sichert sich im Voting die meisten Stimmen? Wen wählen die Zuschauer zur Gewinnerin oder zum Gewinner von "The Voice Kids" 2026?
Weitere Folgen in Staffel 14
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Alle Staffeln im Überblick
The Voice Kids
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen