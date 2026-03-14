Blind Auditions 6: Wer sichert sich die letzten freien Plätze?Jetzt kostenlos streamen
The Voice Kids
Folge 6: Blind Auditions 6: Wer sichert sich die letzten freien Plätze?
89 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 6
Die Spannung steigt! Die Blind Auditions nähern sich dem Ende. Für die Talente ist es nun letzte Chance, in einem der begehrten vier Teams zu landen. Sie müssen alles geben, um die Coaches Leony, HE/RO, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler zu überzeugen! Welche Talente können über sich hinauswachsen und bei welchen reicht es leider knapp nicht für die nächste Runde. Nicht nur für die Talente ist es hart, auch den Coaches fallen die Entscheidungen sichtbar schwer!
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The Voice Kids
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen