Battles in Concert 2: Zwischen Tränen und TräumenJetzt kostenlos streamen
The Voice Kids
Folge 8: Battles in Concert 2: Zwischen Tränen und Träumen
94 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 6
Das ist die allerletzte Chance für die Talente, ins Finale einzuziehen! Bei den Coachings erfahren sie endlich, welchen Song sie in den Battles in Concert auf der großen Bühne von "The Voice Kids" 2026 performen. Nicht allen liegt jeder Song gleichermaßen - und trotzdem geben die Talente alles, um ihren Coach zu beeindrucken. Denn am Ende darf immer nur ein Talent als jedem Battle mit ins große Finale. Die Entscheidung fällt den Coaches dabei extrem schwer! Wer zieht ins große Finale ein?
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The Voice Kids
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen