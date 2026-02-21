Blind Auditions 2: Schöne Töne und Komplimente für TalenteJetzt kostenlos streamen
The Voice Kids
Folge 2: Blind Auditions 2: Schöne Töne und Komplimente für Talente
91 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 6
Die Stimmen sind geölt, die Coaches sind gespannt und das Publikum kann es nicht erwarten, endlich die Talente der zweiten Blind Auditions von "The Voice Kids" 2026 zu sehen! Auf der Bühne klingen die Stimmen ganz groß - und die Showeinlagen sind grandios. Aber nicht alle kleinen Künstler:innen können in die nächste Runde kommen. Beim wem schnellen die Hände der Coaches Leony, HE/RO, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler sofort zum Buzzer? Ein schmaler Grat zwischen Glück und Enttäuschung.
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The Voice Kids
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-14: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen