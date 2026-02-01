Blind Auditions 3: Aus voller Kehle - die Talente geben alles!Jetzt kostenlos streamen
The Voice Kids
Folge 3: Blind Auditions 3: Aus voller Kehle - die Talente geben alles!
88 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 6
In der dritten Runde der Blind Auditions geht es wieder rund! Die Talente singen mit vollem Herzen und die Coaches fetzen sich um die besten Talente bei "The Voice Kids" 2026. Dabei ist das Spiel nicht ganz gerecht: Leony ist "Boss of the Show" und hat die Strippen in der Hand. Kann sie sich damit die besten Talente sichern? Und für welche fabelhaften Stimmen hat es für einen Buzzer nicht gereicht. In den Blind Auditions wird es mal wieder sehr emotional. Auf die Buzzer, fertig, los!
