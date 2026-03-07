Blind Auditions 4: Auf die Buzzer, fertig, los!Jetzt kostenlos streamen
The Voice Kids
Folge 4: Blind Auditions 4: Auf die Buzzer, fertig, los!
87 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 6
Für die Coaches und die Talente geht es auch in der vierten Runde wieder ans Eingemachte. Die Talente wissen: Nur die Besten der Besten können sich einen Platz in den Teams sichern. Und auch die Coaches können sich nicht zurücklehnen. Leony, HE/RO, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler geben alles, um die vielversprechendsten Talente bei "The Voice Kids" 2026 zu sich ins Team zu locken. Wird dabei immer mit fairen Mitteln gespielt? Nicht, wenn Michael Patrick Kelly "Boss of the Show" ist ...
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The Voice Kids
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen