Theodosia: Die Feder der MaatJetzt kostenlos streamen
Theodosia Staffel 2
Folge 11: Theodosia: Die Feder der Maat
24 Min.Folge vom 29.12.2025
Theos und Henrys Großmutter hat es geschafft, die "Ewige Flamme" zu enttarnen: Niemand Geringeres als Darius hat sich als Zwietracht säender Gestaltwandler entpuppt. Doch bevor sie ihre Enkel und deren Freunde warnen kann, wird sie von Darius außer Gefecht gesetzt. Der setzt nun alles daran, einen Keil zwischen Theodosia und ihre Freunde zu treiben. (Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung) Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media
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