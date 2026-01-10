Theodosia: Faule TricksJetzt kostenlos streamen
Theodosia Staffel 2
Folge 19: Theodosia: Faule Tricks
25 Min.Folge vom 10.01.2026
Darius hat die Zeitmaschine fertig zusammengesetzt, trotzdem funktioniert sie nicht. Josie hat er noch keine echten magischen Kräfte gegeben und sie merkt offenbar, dass Darius sie nur benutzt hat. Unterdessen hat Theo daran zu nagen, dass die Schwesternschaft sie nicht an der Suche nach Darius beteiligen will. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Theodosia Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: ORF Kids