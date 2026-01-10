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Theodosia Staffel 2

Theodosia: Faule Tricks

ORF KidsStaffel 2Folge 19vom 10.01.2026
Theodosia: Faule Tricks

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Theodosia Staffel 2

Folge 19: Theodosia: Faule Tricks

25 Min.Folge vom 10.01.2026

Darius hat die Zeitmaschine fertig zusammengesetzt, trotzdem funktioniert sie nicht. Josie hat er noch keine echten magischen Kräfte gegeben und sie merkt offenbar, dass Darius sie nur benutzt hat. Unterdessen hat Theo daran zu nagen, dass die Schwesternschaft sie nicht an der Suche nach Darius beteiligen will. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/

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