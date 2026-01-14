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Theodosia Staffel 2

Theodosia: Magie im Überschuss

ORF KidsStaffel 2Folge 22vom 14.01.2026
Theodosia: Magie im Überschuss

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Theodosia Staffel 2

Folge 22: Theodosia: Magie im Überschuss

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Will, Theo und Maya tun sich zusammen, um Josie aufzuspüren, die sich, seit sie mit gefährlich machtvoller Magie ausgestattet worden ist, zu einer unberechenbaren Gefahr entwickelt. Unterdessen arbeiten Henry und Alastair fieberhaft daran, die Zeitmaschine zu reparieren. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/

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