Theodosia Staffel 2

Theodosia: Das Rad von Akoris

ORF Kids Staffel 2 Folge 16 vom 07.01.2026
Theodosia: Das Rad von Akoris

Theodosia Staffel 2

Folge 16: Theodosia: Das Rad von Akoris

24 Min. Folge vom 07.01.2026

Theo lernt fleißig bei der Schwesternschaft, um ihre magischen Fähigkeiten zu verbessern und darf endlich auf ihre erste Mission. Sie soll einer der Schwestern helfen, ein wichtiges Artefakt auf dem Schwarzmarkt zu ergattern, um zu verhindern, dass es in die falschen Hände gerät. Alistair und Henry möchten unterdessen herausfinden, ob sie ebenfalls magische Kräfte besitzen, denn diese sollen ja schließlich in der Familie liegen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/

