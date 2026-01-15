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Theodosia Staffel 2

Theodosia: Befreiungsversuche

ORF KidsStaffel 2Folge 23vom 15.01.2026
Theodosia: Befreiungsversuche

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Theodosia Staffel 2

Folge 23: Theodosia: Befreiungsversuche

25 Min.Folge vom 15.01.2026

Die Zeitmaschine funktioniert immer noch nicht und nur Darius hat den Opal, mit dem sie aktiviert werden kann. Doch Darius ist noch immer bei der Schwesternschaft gefangen. Theo versucht trotz aller Gefahren, Darius zu befreien. Unterdessen macht sich Henry auf den Weg zum Spielsalon, um Maya zu aus den Fängen von Josie zu retten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/

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