Theodosia: Das Böse ruht nieJetzt kostenlos streamen
Theodosia Staffel 2
Folge 15: Theodosia: Das Böse ruht nie
25 Min.Folge vom 05.01.2026
Theodosia beginnt ihre Ausbildung bei den Schwestern der Erwählten Hüterinnen. Doch die Aufgaben sind nicht so einfach und das Training verlangt ihr viel ab. Theo ist erschöpft und wird von Selbstzweifeln geplagt. Unterdessen muss sich Will nach Josies sagenhaftem Auftritt neue Tricks einfallen lassen, um mit ihr mitzuhalten und Henry und Maya gehen dem rätselhaften Wetter weiter auf die Spur. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/
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