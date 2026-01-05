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Theodosia Staffel 2

Theodosia: Das Böse ruht nie

ORF KidsStaffel 2Folge 15vom 05.01.2026
Theodosia: Das Böse ruht nie

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Theodosia Staffel 2

Folge 15: Theodosia: Das Böse ruht nie

25 Min.Folge vom 05.01.2026

Theodosia beginnt ihre Ausbildung bei den Schwestern der Erwählten Hüterinnen. Doch die Aufgaben sind nicht so einfach und das Training verlangt ihr viel ab. Theo ist erschöpft und wird von Selbstzweifeln geplagt. Unterdessen muss sich Will nach Josies sagenhaftem Auftritt neue Tricks einfallen lassen, um mit ihr mitzuhalten und Henry und Maya gehen dem rätselhaften Wetter weiter auf die Spur. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/

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