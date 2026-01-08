Theodosia Staffel 2
Folge 17: Theodosia: Der Nebel
24 Min.Folge vom 08.01.2026
Nachdem sie Darius das Rad von Akoris abgenommen haben, wissen Theo und ihre Freunde, dass sie weiterhin vor ihm auf der Hut sein müssen. Deshalb hat Theo das Artefakt an einem sicheren Ort versteckt, den sie geheimhält. Darius hingegen baut weiter an seiner Zeitmaschine, was dazu führt, dass sich ein seltsamer Nebel über London legt, der Gestalten aus der Vergangenheit in die Gegenwart holt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/
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