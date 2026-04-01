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Tierisch prominent

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ORF2Staffel 1Folge 26vom 01.04.2026
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Folge 26: Tierisch prominent

6 Min.Folge vom 01.04.2026

Die entspannte Hundedame Goldie stammt aus Ungarn, wo sie auf der Straße leben musste. Über den Tierschutz kam Goldi nach Österreich und hat nun ein wunderbares Heim gefunden: Sie ist ein heiß geliebter Teil der Familie des Kabarettisten und Schauspielers Christoph Fälbl. Bildquelle: ORF/On-Media

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