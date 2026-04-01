Tierisch prominent
Folge 26: Tierisch prominent
6 Min.Folge vom 01.04.2026
Die entspannte Hundedame Goldie stammt aus Ungarn, wo sie auf der Straße leben musste. Über den Tierschutz kam Goldi nach Österreich und hat nun ein wunderbares Heim gefunden: Sie ist ein heiß geliebter Teil der Familie des Kabarettisten und Schauspielers Christoph Fälbl. Bildquelle: ORF/On-Media
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tierisch prominent
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2