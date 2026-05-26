Tierisch prominent
Folge 30: Tierisch prominent
6 Min.Folge vom 26.05.2026
Nach dem Tod des bekannten Bauunternehmers Richard Lugner findet seine Witwe Simone wichtige Unterstützung im Alltag durch ihre geliebten Haustiere. In der gemeinsamen Villa leben nicht nur ihre beiden Katzen, sondern auch die Hunde Amy und Mexi, die ihr Halt und Trost spenden. Die Tiere geben ihr Kraft, schenken Nähe und helfen ihr, die schwierige Zeit nach dem Verlust besser zu bewältigen. Bildquelle: ORF/ON-MEDIA TV- und Filmproduktion GmbH
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Tierisch prominent
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