Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierisch prominent

Tierisch prominent

ORF2Staffel 1Folge 30vom 26.05.2026
Tierisch prominent

Tierisch prominentJetzt kostenlos streamen

Tierisch prominent

Folge 30: Tierisch prominent

6 Min.Folge vom 26.05.2026

Nach dem Tod des bekannten Bauunternehmers Richard Lugner findet seine Witwe Simone wichtige Unterstützung im Alltag durch ihre geliebten Haustiere. In der gemeinsamen Villa leben nicht nur ihre beiden Katzen, sondern auch die Hunde Amy und Mexi, die ihr Halt und Trost spenden. Die Tiere geben ihr Kraft, schenken Nähe und helfen ihr, die schwierige Zeit nach dem Verlust besser zu bewältigen. Bildquelle: ORF/ON-MEDIA TV- und Filmproduktion GmbH

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tierisch prominent
ORF2
Tierisch prominent

Tierisch prominent

Alle 1 Staffeln und Folgen