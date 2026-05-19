Tierisch prominent
Folge 29: Tierisch prominent
6 Min.Folge vom 19.05.2026
Caroline Athanasiadis hat ihre Liebe zum Dogsitting entdeckt. Einer ihrer Schützlinge ist Galgo-Hündin Lotte, die aus Spanien gerettet wurde. Seit sechs Jahren gehört sie zur Familie und wird von Caroline regelmäßig betreut. Bildquelle: ORF/On-Media TV/Filmproduktion
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