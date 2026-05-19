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Tierisch prominent

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ORF2Staffel 1Folge 29vom 19.05.2026
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Folge 29: Tierisch prominent

6 Min.Folge vom 19.05.2026

Caroline Athanasiadis hat ihre Liebe zum Dogsitting entdeckt. Einer ihrer Schützlinge ist Galgo-Hündin Lotte, die aus Spanien gerettet wurde. Seit sechs Jahren gehört sie zur Familie und wird von Caroline regelmäßig betreut. Bildquelle: ORF/On-Media TV/Filmproduktion

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