Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierisch prominent

Tierisch prominent

ORF2Staffel 1Folge 28vom 12.05.2026
Tierisch prominent

Tierisch prominentJetzt kostenlos streamen

Tierisch prominent

Folge 28: Tierisch prominent

6 Min.Folge vom 12.05.2026

Familie, frische Landluft und ganz viel Tierliebe - so sieht der Alltag von Schauspieler Aaron Karl aus. Gemeinsam mit seiner Schwester wohnt er auf einem idyllischen Bauernhof, umgeben von einer bunten Schar tierischer Mitbewohner. Der Dancing Star gewährt private Einblicke. Bildquelle: ORF/On-Media TV/Filmproduktion/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tierisch prominent
ORF2
Tierisch prominent

Tierisch prominent

Alle 1 Staffeln und Folgen