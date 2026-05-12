Tierisch prominent
Folge 28: Tierisch prominent
6 Min.Folge vom 12.05.2026
Familie, frische Landluft und ganz viel Tierliebe - so sieht der Alltag von Schauspieler Aaron Karl aus. Gemeinsam mit seiner Schwester wohnt er auf einem idyllischen Bauernhof, umgeben von einer bunten Schar tierischer Mitbewohner. Der Dancing Star gewährt private Einblicke. Bildquelle: ORF/On-Media TV/Filmproduktion/
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