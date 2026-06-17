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Tierisch prominent

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ORF2Staffel 1Folge 33vom 17.06.2026
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Folge 33: Tierisch prominent

6 Min.Folge vom 17.06.2026

Seit einem Viertel Jahr leben die Moderatorin Sasa Schwarzjirg und die sechs Monate junge Lotti unter einem Dach. Wenn es ums Spielen geht, fühlt sich Mischlingsdame Lotti pudelwohl. Die junge Hündin kann gar nicht genug davon bekommen. Bildquelle: ORF/On-Media

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