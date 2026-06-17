Tierisch prominent
Folge 33: Tierisch prominent
6 Min.Folge vom 17.06.2026
Seit einem Viertel Jahr leben die Moderatorin Sasa Schwarzjirg und die sechs Monate junge Lotti unter einem Dach. Wenn es ums Spielen geht, fühlt sich Mischlingsdame Lotti pudelwohl. Die junge Hündin kann gar nicht genug davon bekommen. Bildquelle: ORF/On-Media
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