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Tierisch prominent

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ORF2Staffel 1Folge 31vom 02.06.2026
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Folge 31: Tierisch prominent

6 Min.Folge vom 02.06.2026

Barbara Karlich ist nicht nur Publikumsliebling, sondern auch eine richtige große Tierfreundin. Schon in ihrer Kindheit hat sie ihre Liebe zu den Vierbeinern entdeckt. Heute ist die 12-jährige Hündin Mademoiselle Meixi ständig an ihrer Seite. Bildquelle: ON-MEDIA TV- und Filmproduktion GmbH

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