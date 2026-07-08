Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierisch prominent

Tierisch prominent

ORF2Staffel 1Folge 34vom 08.07.2026
Tierisch prominent

Tierisch prominentJetzt kostenlos streamen

Tierisch prominent

Folge 34: Tierisch prominent

6 Min.Folge vom 08.07.2026

2023 haben sie sich bei „Dancing Stars“ kennengelernt und verliebt: Corinna Kamper und Danilo Campisi. Er ist Tänzer und Tanzlehrer, sie ist Motorsport-Expertin und Moderatorin. Gemeinsam sind stolze Eltern von drei Europäisch Kurzhaar Katzen. Bildquelle: ORF/On-Media

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tierisch prominent
ORF2
Tierisch prominent

Tierisch prominent

Alle 1 Staffeln und Folgen