Tierisch prominent
Folge 34: Tierisch prominent
6 Min.Folge vom 08.07.2026
2023 haben sie sich bei „Dancing Stars“ kennengelernt und verliebt: Corinna Kamper und Danilo Campisi. Er ist Tänzer und Tanzlehrer, sie ist Motorsport-Expertin und Moderatorin. Gemeinsam sind stolze Eltern von drei Europäisch Kurzhaar Katzen. Bildquelle: ORF/On-Media
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