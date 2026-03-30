Tinderreisen
Folge 1: Ein Aperol in Ehren
60 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Yessica, Jessica und Linda sind wieder mit dabei – es geht nach Malaga.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-2, Season 5, Season 7-8: ATV & © Season 3: Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H) & © Season 4, Season 6-7: ProSiebenSat.1 PULS 4