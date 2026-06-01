Karaoke mit extra SauceJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 12: Karaoke mit extra Sauce
59 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Michi wartet in Barcelona sehnsüchtig auf eine Überraschung und verliert zunehmend die Geduld. Jayden datet Andrea und flieht mit ihr zu deren geheimen Rückzugsorten, während Sayed noch die letzte heiße Nacht Revue passieren lässt. Lev jongliert in Seoul zwischen mehreren Dates und gerät dadurch in eine komplizierte Situation. Sein Reisekumpel Charlie erlebt einen vielversprechenden Abend und schöpft dadurch wieder neue Hoffnung.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Tinderreisen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-2, Season 5, Season 7-8: ATV & © Season 3: Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H) & © Season 4, Season 6-7: ProSiebenSat.1 PULS 4