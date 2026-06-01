Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tinderreisen

Karaoke mit extra Sauce

ATVStaffel 8Folge 12vom 01.06.2026
Karaoke mit extra Sauce

Karaoke mit extra SauceJetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 12: Karaoke mit extra Sauce

59 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Michi wartet in Barcelona sehnsüchtig auf eine Überraschung und verliert zunehmend die Geduld. Jayden datet Andrea und flieht mit ihr zu deren geheimen Rückzugsorten, während Sayed noch die letzte heiße Nacht Revue passieren lässt. Lev jongliert in Seoul zwischen mehreren Dates und gerät dadurch in eine komplizierte Situation. Sein Reisekumpel Charlie erlebt einen vielversprechenden Abend und schöpft dadurch wieder neue Hoffnung.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Tinderreisen
ATV
Tinderreisen

Tinderreisen

Alle 8 Staffeln und Folgen